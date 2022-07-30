Администратор вынесла из кассы бара на проспекте Революции в Воронеже более 115 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

32-летняя администратор бара на проспекте Революции в Воронеже присвоила более 115 тысяч рублей из кассы. Эти деньги в июне она взяла у хозяина заведения на оплату поставок оборудования, продуктов питания, а также на зарплаты сотрудников. Подробности 30 июля сообщили в ГУ МВД по области.

В полицию о пропаже денег заявил 26-летний предприниматель из Белгородской области, владелец заведения. Именно он обнаружил недостачу. Под подозрение попала администратор, которая перестала выходить на связь. Деньги, как оказалось, она потратила на собственные нужды.

Женщину быстро нашли. На допросе в полиции она полностью признала свою вину. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до 5 лет лишения свободы.