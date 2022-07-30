В Воронеже цены на вторичное жилье превысили стоимость новостроек

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже подскочили цены на вторичное жилье. Они существенно превысили стоимость квартир в новостройках. В последних купить жильем можно дешевле примерно на 8 тысяч рублей. Результаты своего исследования опубликовал Domostroyrf.ru.

Так, разница между готовым жильем и новостройками составила порядка 8 тысяч рублей или 10,5%. А в Казани стоимость вторички оказалась на 15 тысяч рублей выше, чем жилье в новостройке.

В Ростове-на-Дону цены практически сравнялись: жилье в новостройках дешевеет, а стоимость уже готовых квартир растет. Обратная ситуация сложилась в Москве. Ценник столичной вторички падает, а квартиры в новостройках набирают популярность и дорожают.

Стоимость одного квадратного метра в новостройках Воронежской области в первом квартале этого года превысила 74,4 тыс. рублей. При этом средний ценник за «квадрат» на вторичном рынке в апреле оказался ниже – 68,9 тыс. рублей.