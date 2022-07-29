В Воронеже автослесарь может рассчитывать на зарплату в 105 тысяч

Но средний уровень зарплаты автослесаря в два раза ниже - 55 тысяч Фото: из архива «КП»

По данным сервиса по поиску работы SuperJob в июле 2022 года одной из самых востребованных специальностей стал «Автослесарь по ремонту грузового транспорта». В частности работодатели ищут специалистов со знанием устройства и технологий ремонта различных марок большегрузного транспорта, программ диагностики неисправностей, и опытом работы автослесарем от двух лет.

При этом средняя ожидаемая зарплата автослесаря в Воронеже составит 55 тысяч, а максимальная – 105.

От 32 до 35 тысяч рублей работодатели сулят специалистам со средним профессиональным образованием по ремонту автотранспорта. На максимальный уровень оплаты труда могут рассчитывать автослесарям со знанием устройства и технологий ремонта различных марок большегрузного транспорта, программ диагностики неисправностей, и опытом работы от двух лет.