В райцентре Воронежской области задержали мужчину с пакетом марихуаны

Полицейские изъяли 667 граммов марихуаны Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские задержали 37-летнего наркомана из села Махровка Борисоглебского района. Мужчина изготовил сырье для приготовления вещества. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 29 июля.

Мужчина собрал верхушечные части конопли и сложил их в полиэтиленовый пакет. Оперативники задержали подозреваемого, когда он походил к дому своих знакомых в Борисоглебске.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной. В высушенном состоянии ее вес составил 667 граммов. Это относится к крупном размеру.