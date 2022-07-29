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Происшествия29 июля 2022 10:16

В райцентре Воронежской области задержали мужчину с пакетом марихуаны

Житель Борисоглебска шел к знакомым, когда его задержали оперативники
Мария Щербакова
Полицейские изъяли 667 граммов марихуаны

Полицейские изъяли 667 граммов марихуаны

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские задержали 37-летнего наркомана из села Махровка Борисоглебского района. Мужчина изготовил сырье для приготовления вещества. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 29 июля.

Мужчина собрал верхушечные части конопли и сложил их в полиэтиленовый пакет. Оперативники задержали подозреваемого, когда он походил к дому своих знакомых в Борисоглебске.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной. В высушенном состоянии ее вес составил 667 граммов. Это относится к крупном размеру.