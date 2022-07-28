Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2022 13:11

В Воронеже ввели карантин в обнаруженном очаге бешенства животных

В Советском районе запретили вывозить животных и организовывать их выставки
Олег КУЗНЕЦОВ
В 2022 году от бешенства в Воронежской области чаще всего умирают кошки.

В 2022 году от бешенства в Воронежской области чаще всего умирают кошки.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Воронеже обнаружили очаг бешенства животных. На улице Холмистой, 33 от этой смертельной болезни умер кот. После получения результатов экспертизы в близлежащем квартале объявили карантин. Соответствующий указ подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 28 июля.

Карантин ввели на участке, ограниченном улицами 9 Января, Газовая, Дорожная и Пешестрелецкая. Запрещено вывозить животных за его пределы и организовывать там ярмарки и выставки домашних питомцев. Кроме того, на дом к владельцам животных придут ветеринары, чтобы провести бесплатную вакцинацию братьев наших меньших. Карантин продлится до 11 октября.

Напомним, за шесть месяцев 2022 года в Воронежской области было семь случаев бешенства животных, что на 58,8% меньше того же периода 2021 года. От этой страшной болезни погибли шесть кошек и одна собака.