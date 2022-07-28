По делу об убийстве чекиста московский облсуд заочно арестовал воронежского адвоката

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Московский областной суд приостановил рассмотрение уголовного дела об организации убийства подполковника ФСБ в отставке Константина Васильева, обвиняемым по делу которого проходит воронежский адвокат Владимир Свет. Об этом сообщается в картотеке суда.

Основанием для этого стало то, что обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно. Отчего воронежского адвоката 42-летнего Владимира Света заочно арестовали и объявили в розыск. Обвинение считает, что подсудимый пытается скрыться от правосудия и уехать за границу.

Напомним, Владимир Свет обвиняется в организации убийства подполковника ФСБ в отставке Константина Васильева, которого расстреляли в 2018 году на парковке ТЦ «Аврора» в Старом Осколе. По версии следствия, в тот момент мужчина садился в свой автомобиль. Его застрелил из пистолета исполнитель Дмитрий Шкандыба. После этого киллер скрылся вместе с водителем Владимира Света Олегом Соломенцевым, сообщником Шкандыбы. Соломенцев, заключив сделку со следствием, получил 9 лет лишения свободы. А Света обвиняют в квалифицированном убийстве по найму, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 ч. 2 п. п. ж,з УК РФ). Его дело рассматривает суд с присяжными заседателями.