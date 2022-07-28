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Происшествия28 июля 2022 8:00

По делу об убийстве чекиста московский облсуд заочно арестовал воронежского адвоката

Обвинение полагает, что он может сбежать за границу
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Московский областной суд приостановил рассмотрение уголовного дела об организации убийства подполковника ФСБ в отставке Константина Васильева, обвиняемым по делу которого проходит воронежский адвокат Владимир Свет. Об этом сообщается в картотеке суда.

Основанием для этого стало то, что обвиняемый скрылся и место его пребывания неизвестно. Отчего воронежского адвоката 42-летнего Владимира Света заочно арестовали и объявили в розыск. Обвинение считает, что подсудимый пытается скрыться от правосудия и уехать за границу.

Напомним, Владимир Свет обвиняется в организации убийства подполковника ФСБ в отставке Константина Васильева, которого расстреляли в 2018 году на парковке ТЦ «Аврора» в Старом Осколе. По версии следствия, в тот момент мужчина садился в свой автомобиль. Его застрелил из пистолета исполнитель Дмитрий Шкандыба. После этого киллер скрылся вместе с водителем Владимира Света Олегом Соломенцевым, сообщником Шкандыбы. Соломенцев, заключив сделку со следствием, получил 9 лет лишения свободы. А Света обвиняют в квалифицированном убийстве по найму, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 ч. 2 п. п. ж,з УК РФ). Его дело рассматривает суд с присяжными заседателями.