Полицейские рассказали подробности смертельного ДТП с грузовиком под Воронежем

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Стали известны подробности жуткой аварии на трассе в Новоусманском районе с участием легковушки и большегруза. В аварии погиб 36-летний житель Таловского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 28 июля.

Столкновение произошло на 270-м км автодороги Р-298 «Курск – Воронеж» – Р-22 «Каспий». По данным полиции, примерно в 12.30 водитель на Volkswagen Polo допустил столкновение с грузовиком MAN под управлением 60-летнего жителя Волгоградской области.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.