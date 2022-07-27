Райцентр Воронежской области вошел в десятку лучших моногородов

из телеграм-канала губернатора Александра Гусева Фото: Предоставлено

В десятку лучших российских моногородов по итогам 2021 года вошел воронежский Павловск. Конкурс ежегодно проводит Фонд развития моногородов, с которым наш регион сотрудничает уже почти пять лет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале в среду, 27 июля.

По его словам, ярким примером взаимодействия является создание объектов инфраструктуры для инвестпроекта ГК «Агроэко». Компания занимается строительством мясоперерабатывающего комплекса стоимостью более 11 млрд рублей. Регион и Фонд вложили в объекты инфраструктуры 1,2 млрд рублей.

- Кроме мясоперерабатывающего проекта статус резидентов получили еще пять компаний. Это позволит привлечь более 14 млрд рублей инвестиций и создать 1400 новых рабочих мест, - пояснил губернатор.

Отметим, помимо Павловска в Воронежской области есть еще три монопрофильных муниципальных образования: Семилуки, Россошь и поселок Елань-Коленовский.