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Общество26 июля 2022 14:02

В воронежском отделе полиции умер 39-летний задержанный

Назначена служебная проверка
Евгения ФРОЛОВА

В отделе полиции №5 в Воронеже умер задержанный за административное правонарушение 39-летний мужчина, житель Панинского района. Об этом во вторник, 26 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 23 июля 2022 года. Мужчина был изрядно пьян. На него составили протокол за административное правонарушение по статье 20.21 КоАП РФ (Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).

Через некоторое время его обнаружили в комнате для административно задержанных без признаков жизни. Сотрудники отдела незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи, однако прибывшие на место медработники констатировали его смерть.

– Руководством ГУ МВД России по Воронежской области по данному факту назначена служебная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего, – пояснили в ведомстве.