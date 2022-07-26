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Общество26 июля 2022 13:21

В Воронежской области сняли ограничения на посещение Хоперского заповедника

Теперь можно посещать экскурсии
Алексей СЕРГУНИН
Для посетителей работают экскурсионные маршруты, музей природы, прокат весельной лодки и понтонная переправа. Фото с сайта заповедника.

Для посетителей работают экскурсионные маршруты, музей природы, прокат весельной лодки и понтонная переправа. Фото с сайта заповедника.

С 8 июля в Хопёрском заповеднике действовал запрет на проведение экскурсий и посещение территорий учреждения. Сейчас, в связи со снижением уровня пожароопасности этот запрет снят, и все желающие могут посетить заповедник и насладиться многообразием флоры и фауны Воронежской области. Об этом сообщает телеграмм-канал департамента предпринимательства и торговли региона.

Для посетителей работают экскурсионные маршруты, музей природы, прокат весельной лодки и понтонная переправа. Но в учреждении отметили, что при повторном возникновении опасных погодных условий ограничение может быть введено снова.

Как сообщалось ранее, Правительство РФ расширило площадь территории заповедника почти на 500 гектаров, присоединив к нему земли Новохоперского лесничества.