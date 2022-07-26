Воронежских родителей напугал вид вожатого в детском лагере

В мэрии объяснили необычный образ игрой Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Читательница «Комсомолки» Вера рассказала нам, что недавно была в муниципальном детском лагере, где отдыхает ее сын. Женщину шокировал вид одного из вожатых: на молодом человеке были женские бусы, в ушах – серьги, а ногти накрашены черным лаком.

- Дети же могут подумать, что это нормально, - ужаснулась наша читательница.

Мы передали это обращение в мэрию и получили объяснение необычного вида вожатого:

- Традиционно каждая смена в воронежских муниципальных лагерях имеет свою тематику, сюжетную нить, которая проходит через весь поток. Например, могут быть смены, посвященные космосу, сказкам, искусству и т.д. Поэтому и вожатые, в обязанность которых входит присмотр, воспитание, досуг ребят, а также сопровождение детей к родителям в родительские дни, реализуя конкретную программу, могут выглядеть непривычным для стороннего наблюдателя образом. Отметим, что каждая программа досконально расписывается и проходит защиту перед экспертной комиссией, равно как и обучение и комплектование каждого работающего в лагере педотряда проходит в течение полугода под контролем специалистов, работающих в сфере образования и организации летнего отдыха. Все вожатые - учащиеся педагогических колледжей и вузов.

По информации администрации лагеря, внешний вид вожатого связан с проводимым в лагере мероприятием, нареканий к его работе в лагере нет.