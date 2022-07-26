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Происшествия26 июля 2022 6:16

В Воронежской области отец задолжал своим детям алименты почти на два миллиона рублей

Мужчину суд приговорил к исправительным работам
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Житель Панинского района задолжал своим детям почти 2 млн рублей по алиментам. Суд приговорил мужчину к полугоду исправительных работ. С его зарплаты будут также удерживать 5% в доход от государства. Об этом 25 июля сообщили в Панинском райсуде.

Действия сельчанина правоохранители квалифицировали по ст. 157 ч. 1 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно». Сельчанин уклонялся от оплаты алиментов. Ранее за это он привлекался к уголовной ответственности. Однако, полностью отбыв 100 часов обязательных работ, содержание детей он проигнорировал.

Общая сумма задолженности по алиментам составила 1 миллион 825 тысяч 162 рубля. Приговор суда пока не вступил в законную силу.