В Воронежской области «Мерседес» с французскими номерами врезался в столб и повис на ограждении дороги

скрин с поста в группе "Богучар ВКонтакте". Фото: другой источник.

В воскресенье, 24 июля, в одной из богучарских соцсетей выложили фото «Мерседеса» с номерами французского города Ниццы. Машина вылетела с дороги, врезалась в опору ЛЭП и повисла на ограждении трассы. Авария произошла неподалеку от развязки на Петропавловку. А точнее, на 736 километре трассы «Дон».

В региональном ГУ МВД по поводу этой аварии сообщили, что она произошла еще в пятницу, 22 июля. Причем французских граждан в машине во время ДТП не было. В ней ехали три россиянина. Водитель и два пассажира попали в местную больницу.