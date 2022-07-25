Воронежские бегуньи завоевали три медали всероссийской Универсиады

Ирина Баулина (в центре) и Эмилия Тангара (крайняя справа) на этот раз заняли две трети пьедестала в "гладком" беге. Фото: cspsk-vrn.ru

В Чувашии в городе Чебоксары прошел финал VIII Всероссийской летней Универсиады. В соревнованиях участвовали более 400 студентов и аспирантов очной формы обучения.

Воронежские спортсмены завоевали на этом турнире три медали, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Отличились наши бегуньи. Чемпионкой в беге на 400 метров стала Ирина Баулина, которая на турнире представляла Пензенский государственный университет. Она финишировала с результатом 53,07 секунды. Третьей в этом финале показала студентка Воронежской академии спорта Эмилия Тангара — от Ирины она отстала на 0,75 секунды. Отметим, что основной специализацией девушек является барьерный бег, где Ирина Баулина — действующая чемпионка России.

Еще одну медаль в Чебоксарах завоевала Алина Бозюкова. Она стала третьей в беге на 100 метров с барьерами, показав время 13,79 секунды. Вперед она пропустила студенток московской академии физической культуры. Второму призеру Елене Тимаковой Бозюкова уступила 0,1 секунду, а победительнице — Ирине Болдыревой — 0,2 секунды.

Среди 37 вузов команда Воронежской академии спорта заняла 17-е место.

А 23 июля на в Москве на стадионе «Салют Гераклион» прошел 15-й этап серии соревнований «Королева российского спорта» «Путь к Олимпу». Вместе с простыми любителями бега в соревнованиях участвовали ведущие российские атлеты, среди которых были и воронежцы.

Наша многократная чемпионка страны Светлана Аплачкина победила на дистанции 3000 метров. Она пробежала дистанцию за 8 минут 52,59 секунды. Занявшая второе место Светлана Симакова из Москвы уступила нашей спортсменке больше 23 секунд.

Светлана Аплачкина снова быстрее всех. Фото: cspsk-vrn.ru

На этой же дистанции у мужчин вице-чемпионом стал Алексей Попов. Его результат 8 минут 6,05 секунды. А победил Тимофей Галактионов, представляющий Орловскую и Московскую области — 8 минут 1,34 секунды.

Также призером соревнования стал воронежский спринтер Владислав Доронин. Он завоевал серебро на стометровке, пробежав за 10,44 секунды. 0,22 секунды он уствпил Игорю Образцову из Ульяновской области.