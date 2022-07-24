Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды24 июля 2022 14:37

Ольге Бузовой подарили в Воронеже плюшевого тигра

Звезда собрала толпу поклонников в магазине
Ярослав ИВАНОВ
фото из Инстаграм Центра галереи Чижова

фото из Инстаграм Центра галереи Чижова

Сегодня, 24 июля, Ольга Бузова приехала в Воронеж. Звезду пригласили на косметический праздник в торговый центр.

В магазине в ожидании Бузовой собралось огромное количество воронежцев - и не только девчонок.

фото из Инстаграм Центра галереи Чижова

фото из Инстаграм Центра галереи Чижова

Ольга в зеленом топе и брюках была очень приветлива: целый час фотографировалась с поклонниками и трогательно благодарила за полученного в подарок плюшевого тигренка.

Чуть позже в своем Инстаграм Ольга сказала:

- Воронеж, спасибо за теплый прием, вашу любовь, была невероятная встреча, я так зарядилась вашей энергетикой! Воронеж для меня близкий город. Я была здесь много раз.

фото из Инстаграм Центра галереи Чижова

фото из Инстаграм Центра галереи Чижова