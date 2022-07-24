Ольге Бузовой подарили в Воронеже плюшевого тигра

фото из Инстаграм Центра галереи Чижова

Сегодня, 24 июля, Ольга Бузова приехала в Воронеж. Звезду пригласили на косметический праздник в торговый центр.

В магазине в ожидании Бузовой собралось огромное количество воронежцев - и не только девчонок.

фото из Инстаграм Центра галереи Чижова

Ольга в зеленом топе и брюках была очень приветлива: целый час фотографировалась с поклонниками и трогательно благодарила за полученного в подарок плюшевого тигренка.

Чуть позже в своем Инстаграм Ольга сказала:

- Воронеж, спасибо за теплый прием, вашу любовь, была невероятная встреча, я так зарядилась вашей энергетикой! Воронеж для меня близкий город. Я была здесь много раз.