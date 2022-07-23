Жители воронежского микрорайона пожаловались на проблемы с электричеством

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители воронежского микрорайона Новый Бомбей массово пожаловались на отключение света утром 23 июля, сообщил портал «МОЁ! Online». Читатели. в частности, рассказали кореспонденту издания, что электричества нет в домах № 233а, 233/6, 233/9, 233/12, 233/14, 233/19, 233/22, 233/26 и 233/32 на улице 9 Января.

А у жильцов домов № 233/12, /14 и /26 вместе со светом пропала и вода, вероятно, из-за отключения насосов. В аварийной службе одной из жительниц сообщили, что электричества не будет до 15:00.

Однако официально энергетики не подтвердили наличие аварии на сетях. Чуть позже свет вернулся в дома горожан.