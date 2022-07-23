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Общество23 июля 2022 17:10

В Хопёрском заповеднике отменили противопожарные ограничения

Угроза миновала после дождей
Ирина КАЗАНИНА

Затяжные дожди резко снизили класс пожарной опасности с максимального до минимального. В связи с этим Хоперский заповедник объявил о снятии ограничений на посещения леса, которые вводились из-за высокого риска возникновения пожара.

- Экскурсионные маршруты и экскурсионные точки, музей природы работают в полном объеме. Так же работает прокат весельной лодки на озере Большое Голое и понтонная переправа, - уточнили в администрации заповедника.

Однако напомнили, что ограничения могут вернуть при повторном установлении неблагоприятных погодных условий.