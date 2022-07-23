В Воронежской области на 15,6% снизилось количество острых кишечных заболеваний

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За 6 месяцев этого года в Воронежской области зарегистрировали 3014 случаев острых кишечных инфекций, что на 14,6% ниже среднемноголетних показателей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по области. Чаще всего ОКИ выявляют у детей в возрасте до 14 лет. Таких случаев из общего числа было 2339, 77,6%.

В то же время, по данным ведомства, за полгода зарегистрировано 11 случаев энтеровирусной инфекции, что также ниже многолетних данных на 31,2%.

Врачи отмечают, что лето- традиционный сезон подъема заболеваемости кишечными (энтеровирусными) инфекциями. Именно в это время создаются благоприятные условия для сохранения возбудителей во внешней среде, а также для их размножения в продуктах питания и в воде.

Болезнь развивается в течение периода от нескольких часов до 3-7 дней и проявляется . повышением температуры, рвотой, расстройством стула, болью в животе.

Инкубационный период энтеровирусных инфекций составляет от 1 до 10 дней. Среди заболевших ЭВИ в основном дети, взрослые болеют редко и чаще всего бессимптомно.

У детей болезнь проявляется с поражением различных органов и систем: серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, герпангина, афтозный стоматит.