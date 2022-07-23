В лобовом столкновении двух иномарок под Воронежем пострадали подросток и 6-летний мальчик

Фото ГУ МВД по Воронежской области

В Новоусманском районе на трассе «Дон» в пятницу произошла авария с двумя пострадавшими. По предварительной информации ГУ МВД, неизвестный водитель на автомобиле «Форд Куга», двигаясь по полосе встречного движения в запрещенном месте, столкнулся в лоб с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 36-летнего жителя Московской области.

В результате аварии пострадали пассажиры «Фольксвагена» - 17-летний и 6-летний мальчики, жители Московской области. Их забрала «скорая».

Второй водитель скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут полицейские.

Очевидцев ДТП, в том числе имеющих записи с видеорегистратора, просят обратиться на единый номер вызова служб экстренного реагирования: 112.