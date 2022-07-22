Воронежцы пожаловались на строительство дороги в Нагорной дубраве

Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Фото: Предоставлено

Жители СНТ «Россиянка» пожаловались в департамент природных ресурсов и экологии на строительство дороги в Воронежской нагорной дубраве. Территория является природным заказником областного значения. Сотрудники департамента вместе с представителями СНТ выехали на место в четверг, 21 июля. Однако никаких признаков нарушения режима особой охраны там не обнаружили.

В департаменте отметили, что любые строительные работы или уничтожение деревьев на территории заказника должны проводиться строго по разрешению. При этом каких-либо заявлений о согласовании работ на этом участке в департамент не поступало.