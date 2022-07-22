Воронежский суд оставил бывшего следователя Максима Бояркина в СИЗО

Воронежский областной суд оставил под стражей бывшего следователя Максима Бояркина. Ранее в СИЗО мужчину отправил Коминтерновский суд. Адвокат, бывший прокурор Воронежской области, Анатолий Бояркин подал апелляционную жалобу, но безуспешно. Об этом сообщили в пресс-службе Облсуда в пятницу, 22 июля.

Максима Бояркина подозревают по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в особо крупном размере). Максимально ему грозит до 15 лет лишения свободы. По некоторым данным, Бояркина якобы помог выйти из СИЗО двум членам ОПГ.