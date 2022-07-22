Воронежец взял кредит в полмиллиона и перевел деньги мошеннику

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 56-летний воронежец. Он взял на себя кредит и перевел деньги на «безопасный счет». Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 22 июля.

Мужчина пояснил, что ему позвонил неизвестный, представившись специалистом банка, и попросил подтвердить заявку на кредит. При этом никаких документов воронежец не подавал. Звонивший объяснил ему, что необходимо блокировать заявку мошенника. Для этого мужчина должен оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Потерпевший все сделал, лишившись в итоге полумиллиона рублей. После того, как воронежец понял, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.