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Происшествия22 июля 2022 8:14

В Нововоронеже поймали наркоторговцев, у которых нашли 1187 свертков с героином

«Белая смерть» потянула на 1,9 килограммов
Юрий КОЗЛОВ
За торговлю героинам уроженцам Средней Азии грозит до 20 лет лишения свободы.

За торговлю героинам уроженцам Средней Азии грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские задержали на Воронежском шоссе Нововоронежа автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина в возрасте 32-х лет, уроженцы одной из республик Средней Азии. В ходе осмотра машины стражи порядка обнаружили и изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом. Затем они наведались в квартиру наркокурьеров. И нашли там еще 1137 полимерных свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это героин общим весом более 1,9 килограммов.

По версии следствия, криминальная парочка продавала наркотики бесконтактным способом. Деньги им перечисляли через терминалы либо с помощью иных средств безналичной оплаты.

- Возбуждено уголовное дело по частью 3 статьи 30, пункту «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Наркоторговцев арестовали. Обоим грозит до 20 лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.