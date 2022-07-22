В Нововоронеже поймали наркоторговцев, у которых нашли 1187 свертков с героином

За торговлю героинам уроженцам Средней Азии грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские задержали на Воронежском шоссе Нововоронежа автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина в возрасте 32-х лет, уроженцы одной из республик Средней Азии. В ходе осмотра машины стражи порядка обнаружили и изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом. Затем они наведались в квартиру наркокурьеров. И нашли там еще 1137 полимерных свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это героин общим весом более 1,9 килограммов.

По версии следствия, криминальная парочка продавала наркотики бесконтактным способом. Деньги им перечисляли через терминалы либо с помощью иных средств безналичной оплаты.

- Возбуждено уголовное дело по частью 3 статьи 30, пункту «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Наркоторговцев арестовали. Обоим грозит до 20 лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.