В Воронежской области водитель «Лады» опрокинулся в кювет и попал в больницу

"Лада" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 21 июля, в 22.10 в Ольховатском районе на дороге Большие базы-Красный курган-Родина героя 19-летний водитель ВАЗ-2114, житель Россошанского района потерял контроль над машиной. «Лада» съехала с дороги и опрокинулась. Водитель получил травмы. Его отвезли в местную больницу. Полицейские выясняют, почему юный водитель не справился с управлением автомобилем.

У "Лады" поврежден капот и разбито стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские разбираются, почему водитель потерял контроль над машиной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 21 июля в Воронежской области случилось 100 ДТП, из них 58 – в Воронеже, 28 – на дорогах в районах, 14 – на федеральных трассах. В двух авариях получили травмы два человека, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Всего за сутки зафиксировали 13702 административных правонарушений, совершенных участниками дорожного движения. 5209 из них – нарушения скоростного режима. Также было 696 выездов за стоп-линию и еще 20 - на встречную полосу. Задержаны восемь пьяных водителей. За нечитаемые номерные знаки оштрафуют 12 автомобилистов, за перевозку детей без специальных кресел – 22-х. 56 водителей понесут наказание за несоответствие ГОСТу тонировки стекол, 52 – за непристегнутый ремень безопасности.