В Воронеже сгорела квартира в жилом доме

Пожар удалось потушить за считанные минуты. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В ночь на пятницу, 22 июля, в Коминтерновском районе случился пожар. В доме № 2 на переулке Рамонский загорелась однокомнатная квартира в жилом доме.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 00.51. На место ЧП выехали восемь наших сотрудников на двух машинах. Пожар ликвидировали в 1.00, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – В квартире 3х4 метра огонь повредил стены и потолок на площади 2 кв.м. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.

В ГУ МЧС по Воронежской области напоминают: в случае если вы стали участником либо свидетелем ЧП, трагедии, несчастного случая или оказались в непростой жизненной ситуации, звоните по номерам экстренных служб 112 или 101. Или по телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8 (473) 277-99-00. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно.