Под Воронежем на реке Дон незаконно добывали песок

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области поймали фирму на незаконной добыче песка в Рамонском районе. Организация, у которой ранее приостановили лицензию на пользование недрами, продолжила работы по намыву песка земснарядом в русле реки Дон и размещению его при помощи пульпопровода на земельном участке в районе села Новоживотинное. Все это обнаружили экологи во время проверки. За незаконное пользование недрами в отсутствие действующей лицензии предусмотрена административная ответственность.

- С целью пресечения существенных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и охраны собственности, информация по данному факту направлена в ГУ МВД России по Воронежской области для возбуждения административного дела. Кроме того, в связи с тем, что Дон является водным объектом, подлежащим федеральному государственному экологическому надзору, департаментом направлено обращение в Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Росприроднадзора для принятия мер, - сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.