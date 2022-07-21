Жительницу Воронежа, у которой отобрали права, повторно поймали пьяной за рулем скутера

Июльским вечером на Лизюкова сотрудники ДПС остановили скутер «Омакс»: внимание автоинспекторов привлекла женщина за рулем – у нее имелись внешние признаки алкогольного опьянения. У 33-летней дамы была нарушена речь и имелся характерный запах. От предложения сотрудников ГИБДД пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась. При проверке полицейские установили, что в сентябре 2019 года она уже привлекалась к административной ответственности за отказ прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Тогда мировой суд Коминтерновского района назначил ей штраф и лишил прав на полтора года. Но дама водительское удостоверение не сдала в ГИБДД.

- На нарушительницу возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, женщине грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.