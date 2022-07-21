В Воронежской области в первом полугодии 2022-го средняя зарплата составила 43,5 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Средняя зарплата в Воронежской области за первое полугодие 2022-го составила 43505 рублей. Данные озвучил Воронежстат. Как отмечают статистики, это на 12% больше, чем за первое полугодие 202-го.

При этом реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен в январе-мае 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года уменьшился на 2%.

Зарплата работников производств готовых изделий оказалась в два раза больше среднеобластной, а сотрудников сферы информации и связи - в 1,8 раза. На 40% выше среднеобластного уровня зарплата работников, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, на 33% - финансистов и страховщиков, на 23% - работающих в химической отрасли.

Зарплата работников сельского хозяйства на 8% больше среднеобластной.

Самая низкая зарплата сложилась у работников производств табачных изделий (37% от среднеобластного уровня), скорняков (38 %), работающих в производстве одежды (40%).

Бюджетники зарабатывают немного меньше среднеобластного уровня: врачи и соцработники - на 9%, в учителя - на 13%.

По состоянию на 1 июля 2022 года, суммарная задолженность по зарплате составила 7,1 млн рублей – деньги должны 90 работникам.