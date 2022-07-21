Прокурор Воронежской области проведет прием жителей Семилукского района

Николай Саврун примет жителей Семилукского района 28 июля с 10.00 до 12.00. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На будущей неделе жители Семилукского района, которые столкнулись с нарушением законов и своих прав, могут сообщить об этих безобразиях лично прокурору Воронежской области Николаю Савруну. Глава регионального надзорного ведомства проведет прием в четверг, 28 июля. Он состоится в Семилукской районной прокуратуре, расположенной по адресу: город Семилуки, улица 25 лет Октября, дом № 116 с 10.00 до 12.00.

Записаться на прием к Николаю Дионезовичу Савруну можно будет по телефонам: 8 (47372) 2-29-43, 2-26-15, 2-26-47. Сделать это нужно не позже 15 часов среды, 27 июля.