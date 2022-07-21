В Воронеже в суде признали незаконной сделку по аренде муниципального банного комплекса

21 июля 19-й арбитражный апелляционный суд в Воронежской области признал недействительной сделку между муниципальным предприятием банно-прачечного хозяйства и частной фирмой и вернул муниципальное имущество. Иск подавала прокуратура Воронежской области.

В 2016-м году некой фирме, как медицинской организации, передали в аренду отдельно стоящие здания на ул. Димитрова, 52 площадью 449,6 кв.м. и 104,1 кв.м., принадлежащие муниципальному предприятию. Прокурорские сотрудники установили, что на момент заключения оспариваемого договора контора не являлась в силу закона медицинской организацией и не имела преимущественного права на заключение договора аренды отдельно стоящих зданий без соблюдения публичной процедуры.

- В суде апелляционной инстанции прокурору удалось доказать, что наличие лишь лицензии на осуществление медицинской деятельности, которую организация получила за месяц до заключения договора аренды, не свидетельствует о том, что организация является медицинской. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы сделка по аренде муниципального имущества признана недействительной, будет возврат муниципального имущества, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.