В июле в Воронежской области машины сбили двух косуль

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В Воронежской области участились случаи ДТП с участием диких копытных животных, сообщил региональный департамент природных ресурсов и экологии. С начала июля уже зарегистрировали две аварии с дикими животными - в Новохоперском и Бобровском районах.

- Чаще всего на дороги выходят лоси и косули. Случаи автомобильных наездов происходят в ночное и утреннее время суток в связи с сезонными миграциями. На оживленных магистралях дикие животные появляются неожиданно и очень быстро, водители зачастую просто не успевают среагировать. Напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим, - отметили в ведомстве.