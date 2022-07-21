В Воронежской области с начала года родились 169 детей после процедуры ЭКО

В нескольких семьях родились двойни Фото: из архива «КП»

В первом полугодии 2022 года в Воронежской области появились на свет 169 детей, зачатых с помощью процедуры ЭКО по полису ОМС у 160 женщин. В части семей родились двойни.

Как рассказали в департаменте здравоохранения региона, показанием к проведению искусственного оплодотворения могут стать:

- неэффективность лечения бесплодия в течение 12 месяцев у женщин до 35 лет и в течение 6 месяцев – у женщин старше;

- состояния здоровья, при которых эффективность применении программы ЭКО выше, чем при применении других методов;

- наследственные заболевания, для предупреждения которых необходимо преимплантационное генетическое тестирование;

- сексуальная дисфункция, препятствующая выполнению полового акта;

- ВИЧ-инфекция у несходных по генотипу партнеров.

ЭКО является одним из методов лечения бесплодия. При таком методе отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма. Яйцеклетки и сперматозоиды могут быть как собственные, так и донорские. Длительность обследования для установления причин бесплодия составляет не более 6 месяцев с момента обращения пациентов в медицинскую организацию.