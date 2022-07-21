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Общество21 июля 2022 9:48

Воронеж попал в десятку лучших городов России по IQ

В рейтинге самых умных мегаполисов столица Черноземья заняла девятое место
Олег КУЗНЕЦОВ
Аналитики достаточно высоко оценили усилия городских властей по развитию цифровизации Воронежа.

Аналитики достаточно высоко оценили усилия городских властей по развитию цифровизации Воронежа.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Специалисты Минстроя России опубликовали результаты ежегодного исследования, в котором оценили уровень цифровизации городского хозяйства. Этот рейтинг неофициально называют «IQ городов». Анализ идет по 47 показателям, разделенным на несколько направлений. Среди них система управления, «умные» ЖКХ и транспорт, инновации, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, а также социальных услуг, туризм и сервис, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.

Воронеж оценивали в категории мегаполисов-миллионников. Столице Черноземья дали 70,57 баллов из 120 возможных. Воронеж вошел в десятку лучших, наш город занял в ней девятое место. Лидером рейтинга стала Москва с результатом 117,16 балла. Второе место - у Санкт-Петербурга (98,13 балла), третьим стал Нижний Новгород (88,26 балла).

Среднее значение индекса российских «умных городов» в 2021 году составило 52,6 балла. По сравнению с 2020-м этот показатель вырос на 16 процентов. Всего в рейтинге оценивали 203 города, в которых живет от 100 тысяч человек.