Воронеж попал в десятку лучших городов России по IQ

Аналитики достаточно высоко оценили усилия городских властей по развитию цифровизации Воронежа. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Специалисты Минстроя России опубликовали результаты ежегодного исследования, в котором оценили уровень цифровизации городского хозяйства. Этот рейтинг неофициально называют «IQ городов». Анализ идет по 47 показателям, разделенным на несколько направлений. Среди них система управления, «умные» ЖКХ и транспорт, инновации, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, а также социальных услуг, туризм и сервис, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.

Воронеж оценивали в категории мегаполисов-миллионников. Столице Черноземья дали 70,57 баллов из 120 возможных. Воронеж вошел в десятку лучших, наш город занял в ней девятое место. Лидером рейтинга стала Москва с результатом 117,16 балла. Второе место - у Санкт-Петербурга (98,13 балла), третьим стал Нижний Новгород (88,26 балла).

Среднее значение индекса российских «умных городов» в 2021 году составило 52,6 балла. По сравнению с 2020-м этот показатель вырос на 16 процентов. Всего в рейтинге оценивали 203 города, в которых живет от 100 тысяч человек.