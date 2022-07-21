Жителя воронежского села отправили в колонию за кражу газовой плиты

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за кражу газовой плиты осудили жителя села Давыдовка Лискинского района, сообщает портал «МОЁ! Online». Раньше мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности.

В ноябре прошлого отправился на летнюю кухню, открутил отверткой планку навесного замка и проник внутрь. Там гость обнаружил двухконфорочную газовую плиту, два удлинителя и три кухонных ножа общей стоимостью 3,5 тысячи рублей. Все это злоумышленник забрал с собой. Плиту сдал в пункт приема металлолома, выручив за нее 300 рублей, а остальные предметы отнес домой.

На суде подсудимый признал вину в краже с незаконным проникновением в жилище. Суд приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима.