В Воронежской области "Фиат" столкнулся с мопедом, пострадал 13-летний скутерист

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

20 июля в селе Петропавловка у дома № 167 по улице Ленина в 16.40 часов 64-летний местный житель на автомобиле «Фиат Альбеа» нарушил правила дорожного движения при проезде перекрестка. Автомобилист не предоставил преимущество мопеду «СКАУТ», который следовал справа. За рулем двухколесного транспорта находился 13-летний местный житель.

В результате произошедшего столкновения подросток получил травмы и самостоятельно обатился в медицинское учреждение за помощью.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

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