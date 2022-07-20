В Воронеже на ремонт Графского санатория для детей потратят до 96 миллионов рублей

Графский санаторий для детей. Фото со страницы санатория ВКонтакте. Фото: другой источник.

В Воронеже объявили аукцион на проведение капитального ремонта в Графском санатории для детей, располагающемся в отдаленном микрорайоне города Краснолесный на улице Генерала Лохматикова, 27.

На реконструкцию здравницы планируют направить до 96 миллионов рублей. Такова начальная цена торгов. За эту сумму сотрудники организации, которая победит на аукционе, должны будут вначале подготовить проектно-сметную документацию, а потом приступить к ремонту. Он будет включать обновление лечебно-диагностического корпуса санатория (там заменят полы и входные группы). Кроме того, в двухэтажном здании санатория установят современную охранную сигнализацию, а также проложат новые сети водоснабжения, канализации и отопления. Также должны отремонтировать системы внутреннего электроснабжения, оповещения и управления эвакуацией. Все работы нужно будет завершить до 1 декабря 2024 года.

Заявки на аукцион будут принимать до 4 августа. Победителя торгов определят 9 августа.