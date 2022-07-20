В Воронеже определили возможного подрядчика для второго этапа строительства новой водоподъемной станции

Новая станция поможет значительно улучшить водоснабжение Левобережного района. Фото: из архива «КП»

В Воронеже назвали победителя аукциона, на котором определяли подрядчика для второго этапа строительство новой водоподъемной станции ВПС-21. Им стало ООО ТСП «Воронежстройкомплекс». При начальной цене работ в 1,84 миллиарда рублей компания согласилась выполнить их за 1,78 млрд. Второй участник торгов предлагал снизить цену только до 1,83 млрд. Видимо, это и стало решающим фактором при выборе подрядчика.

В пользу «Воронежстройкомплекс» говорила и старая пословица, что коней на переправе не меняют. Дело в том, что та же компания занимается первым этапом строительства. В рамках второго нужно будет провести земляные работы и прокладывание инженерных сетей, которые объединят новую ВПС-21 с действующей ВПС-9.

Впрочем, планы властей может изменить жалоба воронежской компании ООО «Империя безопасности». Ее представители полагают, что в ходе конкурсных процедур был нарушен закон. Жалобу должны рассмотреть в региональном УФАС.

Новая водоподъемная станция, по замыслу городских властей, должна улучшить водоснабжение Левобережного района. В целом после ее введения в строй Воронеж будет получать дополнительно 36 тысяч кубометров воды в сутки.