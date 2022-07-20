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Общество20 июля 2022 11:38

В Воронеже определили возможного подрядчика для второго этапа строительства новой водоподъемной станции

Пока его решили не менять
Олег КУЗНЕЦОВ
Новая станция поможет значительно улучшить водоснабжение Левобережного района.

Новая станция поможет значительно улучшить водоснабжение Левобережного района.

Фото: из архива «КП»

В Воронеже назвали победителя аукциона, на котором определяли подрядчика для второго этапа строительство новой водоподъемной станции ВПС-21. Им стало ООО ТСП «Воронежстройкомплекс». При начальной цене работ в 1,84 миллиарда рублей компания согласилась выполнить их за 1,78 млрд. Второй участник торгов предлагал снизить цену только до 1,83 млрд. Видимо, это и стало решающим фактором при выборе подрядчика.

В пользу «Воронежстройкомплекс» говорила и старая пословица, что коней на переправе не меняют. Дело в том, что та же компания занимается первым этапом строительства. В рамках второго нужно будет провести земляные работы и прокладывание инженерных сетей, которые объединят новую ВПС-21 с действующей ВПС-9.

Впрочем, планы властей может изменить жалоба воронежской компании ООО «Империя безопасности». Ее представители полагают, что в ходе конкурсных процедур был нарушен закон. Жалобу должны рассмотреть в региональном УФАС.

Новая водоподъемная станция, по замыслу городских властей, должна улучшить водоснабжение Левобережного района. В целом после ее введения в строй Воронеж будет получать дополнительно 36 тысяч кубометров воды в сутки.