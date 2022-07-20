В Воронежской области уже собрали более 500 тысяч тонн зерна

Самый лучший урожай зерновых пока в Лискинском района, а убирают его быстрее - в Богучарском. Фото: Мария ЛЕНЦ

В региональном департаменте аграрной политики рассказали о ходе уборочной кампании в Воронежской области.

Почти все районы уже приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. По сведениям, на 19 июля, аграрии обмолотили 123 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор достиг отметки в 525,1 тысяч тонн в при средней урожайности 42,7 ц/га.

Хлеборобы Богучарского района намолотили 84,5 тысяч тонн, Калачеевского - 61,2 тыс. тонн, Верхнемамонского - 56,3 тыс. тонн, Петропавловского - 54,9 тыс. тонн, Павловского - 51,3 тыс. тонн.

Самый лучший урожай зерновых пока в Лискинском (63,8 ц/га), Хохольском (60,1 ц/га), Острогожском (56,4 ц/га), Панинском (56,3 ц/га), Подгоренском (55,6 ц/га), Павловском (54,1 ц/га) и Аннинском (50 ц/га) районах.

Чиновники, отвечающие за сельское хозяйство, сообщают, что на полях прилагают максимум усилий на то, чтобы там не возникали пожары.