В Воронеже резко потеплеет на выходных

Слишком прохладная погода продлится недолго. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Воронежские синоптики рассказали о погоде до конца недели. В будние дни она будет неустойчивой, зато к выходным снова стабильно будет светить солнце. И днем потеплеет до обычной для июля температуры.

- Сейчас Воронежская область находится под влиянием двух стихий: антициклона, идущего с севера, и направляющегося с Урала циклона. Причем первый движется по часовой стрелке, другой – против. В итоге эти силы «сшибаются», и проходят дожди и грозы, а кое-где даже град, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – При этом идет приток холодного воздуха, приносимого северным ветром. Однако такая ситуация, вызывающая аномально низкую для июля температуру и днем, и ночью, продлится недолго. Уже в выходные дожди и грозы прекратятся. А температура днем поднимется до нормальных для июля +25 градусов.

В ночь на среду, 20 июля, ночью будет пасмурно и довольно холодно - +13 градусов. Днем возможен небольшой дождь. Будет по-прежнему облачно. Температура поднимется до +23 градусов.

В четверг, 21 июля, ночью вместо западного подует северо-западный ветер. Высока вероятность сильной грозы. Столбик термометра при этом опустится до +11 градусов. Также, скорее всего, пройдет гроза и днем. Потеплеет до +19.

В пятницу, 22 июля, ночью пройдет слабый дождь при +13 градусах. Так же немного будет капать из туч и днем. Столбик термометра поднимется до +20.

В ночь на субботу, 23 июля, подует северный ветер. Из-за облаков будет временами показываться луна при +14 градусах. Днем солнце порой будет скрываться за тучами. Температуру при этом обещают совсем комфортную - +25.