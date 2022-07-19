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Общество19 июля 2022 13:40

Воронежский университет выпускает одних из самых высокооплачиваемых юристов

Вуз вошел в десятку рейтинга по уровню зарплат
Ирина КАЗАНИНА

Согласно рейтингу сервис по поиску работы «Superjob» Воронежский государственный университет вошел в десятку юридических вузов России по уровню зарплат выпускников. В расчет принимался период с 2016 по 2021 год.

Рейтинг представлен 20 местами, которые поделил между собой 61 вуз. ВГУ расположился на 10 строчке.

По данным исследования, средний размер зарплаты выпускника-юриста за год вырос на 7 000 рублей и сейчас составляет 87 000 в месяц. Кстати, средний бал по ЕГЭ в 2021 году в ВГУ был 89,7 из 100.