Бдительный воронежец сумел раскусить виртуальных аферистов

Потеряв четыре тысячи, мужчина вовремя раскусил мошенников, сохранив большую сумму. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано семь фактов хищений денег с банковских счетов, совершенных бесконтактным способом, и еще четыре факта мошеннических действий, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более ста тысяч рублей.

Например, в ОП №4 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 42-летнего жителя Коминтерновского района. Он нашел на сайте объявлений информацию о продаже емкостей для воды. В ходе общения продавец попросил перевести ему четыре тысячи рублей в счет задатка. После осуществления списания мошенники перевели общение в программу-мессенджер, где сообщили заявителю, что ему необходимо оформить доставку товара и выслали ссылку для оформления. Гражданин пояснил, что о подобном способе обмана он узнал из СМИ, которые готовили публикации по официальным сообщениям ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина сразу нашел отличия в адресе ссылки от официального сайта и осознал, что переход по ней приведет к потере 159 тысяч рублей, которые будут зачислены мошенникам в счет оплаты несуществующей покупки. Гражданин незамедлительно удалил все эти сообщения и обратился в полицию с заявлением. Потеряв четыре тысячи, мужчина вовремя раскусил аферистов, сохранив большую сумму. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет ресурсы. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций. Полицейские в очередной раз призывают граждан побеседовать со своими родственниками и предупредить их о мошенниках на сайтах объявлений, а также о лжесотрудниках «служб безопасности» и различных органов, обещающих компенсации.