В Воронеже юноша ударил 50-летнюю женщину по голове и отобрал у нее мобильник

Грабителя отправили в следственный изолятор. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В воскресенье, 17 июля, в отдел полиции Железнодорожного района пришла 50-летняя местная жительница. Женщина написала заявление о том, что ее ограбили.

Полицейские выяснили, что грабеж случился в подъезде дома на улице Перевёрткина. Жившая там женщина вышла из квартиры и встретила знакомого. Между ними возникла ссора. Мужчина ударил ее рукой по голове, потом забрал у нее мобильник и ушел. Сотовый телефон стоит около 14 тысяч рублей.

Ориентировку с приметами грабителя сразу передали ближайшим нарядам полиции. Вскоре сотрудники полка патрульно-постовой службы задержали похожего гражданина недалеко от места преступления. Его доставили в отдел полиции.

Грабителем оказался 23-летний воронежец. В отделе полиции он признал свою вину. Во время обыска полицейские изъяли у мужчины похищенный мобильник.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Его отправили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.