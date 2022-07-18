В Воронеже за неделю возросло число вызовов скорой

Скорую воронежцы стали вызывать чаще, причем нередко по пустяковым поводам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 11 по 17 июля бригады скорой помощи обслужили 5 250 вызовов по Воронежу. 699 из них при этом были из-за повышенной температуры. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

По сравнению с неделей с 3 по 10 июля наблюдается небольшое увеличение вызовов. Тогда в скорую звонили 4 962 воронежца. Так, что число вызовов возросло на 288.

В департаменте здравоохранения также отметили, что в медучреждениях сформирован резерв коек, медикаментов и расходных материалов. Большое внимание там уделяют профилактике терактов.

В то же время медицинские чиновники в очередной раз опровергли старый фейк о том, что больницы якобы заполнены ранеными бойцами, участвовавшими в военной спецоперации на Украине.