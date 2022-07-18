Воронежские школьники собирают детям Донбасса книги

Фото предоставлено управой Ленинского района

Воронежские школьники в дни летних каникул присоединились к всероссийской гуманитарной акции по сбору книг для детей Донбасса.

В рамках акции все желающие смогут передать детям Донецкой и Луганской народных республик детскую литературу: рассказы, сказки, повести, сборники произведений для детей, а также пригласить к участию других ребят со всех уголков России.

Так в 13-й школе (ул. Карла Либкнехта, 50) открылся пункт сбора книг. 20 и 27 июля с 11.00 до 12.00 или с 17.00 до 18.00 любой желающий может принести в школу свою книгу. На школьном дворе (на скамеечках возле Колобка) в указанное время будет дежурить волонтер из #СВетлый_13шка. При этом, книги новые или б/у, должны быть в очень хорошем состоянии.

На сегодняшний день волонтеры 13-й школы собрали уже более полусотни детских книг. Все они к началу учебного года будут отправлены в ДНР и ЛНР.

- Очень важно вернуть детям Донбасса возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде, например, читать художественную литературу на русском. Мы приглашаем присоединиться к этой благородной акции всех желающих. Уверен, благодаря нашим совместным усилиям дети в Донецкой и Луганской народных республиках получат возможность читать любимые детские книжки на русском языке, - сказал глава Ленинского района Сергей Ситников.