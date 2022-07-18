Под Воронежем выставили на продажу за 35 миллионов семейный парк «Костенки»

На сайте объявлений «Авито» выставили информацию о продаже семейного парка «Костенки» за 35 миллионов рублей.

Парк расположен в Хохольском районе недалеко от государственного музея-заповедника «Костенки». На его территории есть частный музей, резиденция Деда Мороза, модульный дом и кафе. В семейном парке проводят мастер-классы и организуют развлечения для приезжающих семей. Сохранится ли такая направленность деятельности, зависит от нового владельца. Старый же решил расстаться с парком из-за семейных обстоятельств.

Что касается государственного музея-заповедника «Костенки», его эта история никак не коснется. Кстати, с 20 июля по 11 августа там будет работать новая экспозиция, посвященная каменному веку.