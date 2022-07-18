Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 11:41

В жару на трассе под Воронежем сломался автобус с 56 пассажирами

У машины отказал двигатель
Ярослав ИВАНОВ

Автоинспекторы не дали пропасть пассажирам автобуса, следовавшего к морю. На днях в Бобровском районе полицейские, патрулируя участок на 590-м километре автодороги М-4 «Дон», увидели пассажирский автобус YUTONG с включенной аварийкой. 34-летний водитель пожаловался, что отказал двигатель.

В салоне рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Нижний Новгород - Геленджик», находились 56 пассажиров. А за бортом - жара. Поэтому автоинспекторы приняли решение о вызове грузового эвакуатора, чтобы доставить автобус до ближайшего придорожного хостела, где бы на время ремонта отдохнули пассажиры. После этого полицейские с водителем автобуса установили точную причину поломки и доставили неисправную деталь в ближайшую автомастерскую, где слесарь устранил неполадку.

И в этот же день пассажиры продолжили движение к пункту назначения.