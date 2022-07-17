Воронежец перевел лже-полицейскому 2,25 млн рублей

По факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной жертвой телефонных мошенников стал 50-летний воронежец. Поверив лже-полицейскому, мужчина лишился 2,25 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 17 июля.

Неизвестный, представившись сотрудником полиции, по телефону рассказал мужчине, что с его счета пытаются похитить деньги. Для того, чтобы спасти накопления пострадавший должен был в ближайшем отделении банка перевести деньги через терминал на безопасный счет. Воронежец выполнил все инструкции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают виновных.

В пресс-службе Главка отметили, что в целом за сутки в регионе зарегистрировали девять сообщений о телефонном мошенничестве. Общий ущерб составил более 3,5 млн рублей.