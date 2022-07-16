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Общество16 июля 2022 15:48

В центре Воронежа появился вурдалак, похожий на Котенка с улицы Лизюкова

Жуткий сувенир продавали на вокзале Воронеж-1
Юрий КОЗЛОВ
Этот Котенок скорее смахивает на персонажа из фильма ужасов.

Этот Котенок скорее смахивает на персонажа из фильма ужасов.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Странный сувенир продается в одном из киосков главного железнодорожного вокзала Воронежа. На него обратил внимание один из пассажиров, глазевший по сторонам в ожидании поезда. И тут увидел такое!

Котенок с улицы Лизюкова – как известно, одна из «фишек» Воронежа, с которой ассоциируют наш город. Но что с ними сделали местные умельцы! Куда там Аленке из Нововоронежа (имеем в виду, конечно, старую скульптуру).

У владельца этого киоска странный художественный вкус.

У владельца этого киоска странный художественный вкус.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

За 900 рублей туристам на железнодорожном вокзале Воронеж-1 предлагают не Котенка, а какого-то вурдалака. Может, это из фильма ужасов – неизвестного продолжения знаменитого мультика? Хотелось бы, чтобы сотрудники ЮВЖД обратили внимание на продажу такой сомнительной продукции, скорее отпугивающей от Воронежа, чем привлекающей в него.