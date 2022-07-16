В центре Воронежа появился вурдалак, похожий на Котенка с улицы Лизюкова

Этот Котенок скорее смахивает на персонажа из фильма ужасов. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Странный сувенир продается в одном из киосков главного железнодорожного вокзала Воронежа. На него обратил внимание один из пассажиров, глазевший по сторонам в ожидании поезда. И тут увидел такое!

Котенок с улицы Лизюкова – как известно, одна из «фишек» Воронежа, с которой ассоциируют наш город. Но что с ними сделали местные умельцы! Куда там Аленке из Нововоронежа (имеем в виду, конечно, старую скульптуру).

У владельца этого киоска странный художественный вкус. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

За 900 рублей туристам на железнодорожном вокзале Воронеж-1 предлагают не Котенка, а какого-то вурдалака. Может, это из фильма ужасов – неизвестного продолжения знаменитого мультика? Хотелось бы, чтобы сотрудники ЮВЖД обратили внимание на продажу такой сомнительной продукции, скорее отпугивающей от Воронежа, чем привлекающей в него.