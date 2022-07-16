В Воронеже губернатор показал свежие фото строящегося музея ВДВ

Так выглядит сейчас будущее место Музея ВДВ с высоты птичьего полета. Фото с телеграм-канала Александра Гусева. Фото: другой источник.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал в своем телеграм-канале о ходе строительства музея ВДВ на улице Лизюкова, 42В недалеко от ТРЦ «Арена». И выложил свежие фото с места проведения работ.

По данным губернатора, сейчас музей готов на 12 процентов. В месте, где он появится, сняли тротуарную плитку, провели армирование фундамента и стен подвала. Сейчас их бетонируют и делают там перекрытия.

У памятника десантникам работают краны. Фото с телеграм-канала Александра Гусева. Фото: другой источник.

Памятник на время проведение работ прикрыли. Фото с телеграм-канала Александра Гусева. Фото: другой источник.

Александр Гусев также сообщил, что подрядчик планирует до зимы построить здание музея и затем заняться его отделкой. В нем будет наземный и подземный этажи в виде полукольца вокруг памятника десантникам. В музее разместят 11 тематических витрин, макеты военной техники. Также его посетители смогут побывать в реконструированном кабинете легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова.