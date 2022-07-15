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Общество15 июля 2022 13:28

За 4 года в Воронежской области отремонтировали и построили больше тысячи километров дорог

Стоимость работ составила 20 миллиардов рублей
Ирина КАЗАНИНА
Фото Марины Белоглазовой

Фото Марины Белоглазовой

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за последние четыре года отремонтировали и построили свыше одной тысячи километров дорог. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Александр Гусев. Это сопоставило с расстоянием от Воронежа до Санкт-Петербурга.

- В первый год нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году израсходовали 2,5 миллиарда. С 2019 по 2021 на «Безопасные качественные дороги» направили 12,3 миллиарда. А в этом году выделили почти 4,7 миллиардов рублей, - сообщает глава региона.

Среди наиболее значимых проектов – реконструкция дороги на улице Острогожской и путепровода на улице Ленина. Сейчас в Воронеже продолжается ремонт Остужевской развязки и завершено строительство дороги в обход Боброва, которая стала сасой длинной в рамках нацпроекта в нашем регионе. Ее протяженность составила 9,4 километра.